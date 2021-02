Calciomercato Juventus, può sfumare un parametro zero

Occhi puntati sul calciomercato della Juventus per il futuro. Con i bianconeri fortemente interessati ad un attaccante francese di spessore.

Il nome in questione è quello di Memphis Depay, stella del Lione di Rudi Garcia. Attaccante rapido e con un grande fiuto del gol. Non rinnoverà l’accordo che ha con i francesi e che scadrà nel prossimo mese di giugno. E questo lo rende un calciatore molto appetito in chiave calciomercato. Chi riuscirà a spuntarla potrà garantirsi un innesto di qualità a parametro zero.

