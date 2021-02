Porto Juventus, UCL: ritorna la coppa dalle grandi orecchie, questa sera i bianconeri giocheranno l’andata degli ottavi contro il Porto

Porto Juventus, UCL: torna finalmente la Coppa dalle grandi orecchie, i bianconeri sono motivati più che mai e questa sera affronteranno un importante sfida in casa del Porto valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match fondamentale che qualora vedesse trionfare i bianconeri darebbe più fiducia per il ritorno. Vietato sbagliare soprattutto dopo la sconfitta in campionato nella trasferta di Napoli. In questo momento c’è bisogno di ritirare su il morale e gli uomini di Pirlo faranno di tutto per portare a casa il risultato.

Formazioni ufficiali Porto Juventus, UCL: le scelte di Pirlo

Ci sarà bisogno di tutta la forza a disposizione. Cristiano Ronaldo vuole vincere la Champions League anche con la Juventus e sappiamo come il suo contributo possa diventare fondamentale soprattutto in una competizione così cinica. Da non sottovalutare l’avversaria, il Porto di Conceicao farà di tutto per vincere il match ed è stato chiaro lo stesso mister nella conferenza stampa pre partita, dichiarando esplicitamente che questa sera punteranno già alla vittoria. Pirlo avrà alcuni esclusi per il match a Oporto ma potrà garantire sui titolari soliti e soprattutto sul fenomeno portoghese, più voglioso che mai di andare in gol. Ecco, quindi, i probabili undici che questa sera scenderanno in campo: