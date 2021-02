Juventus, Pirlo deve cambiare: chi gioca col 4-3-3

La Juventus di Pirlo ha incassato contro il Porto una brutta sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Niente di irrimediabile, sia ben chiaro, perchè il ko per 2-1 in trasferta tiene comunque la Juve saldamente in corsa per il passaggio del turno. Ma quello che ha fatto preoccupare i tifosi è stata la prestazione offerta dalla squadra. In pochi hanno raggiunto la sufficienza in pagella e l’impressione è quella che si inizi a patire un po’ di stanchezza per i tanti impegni ravvicinati. Al ritorno servirà una Juve più brillante e prorompente se si vorrà superare l’ostacolo portoghese. E alcuni tifosi sui social chiedono anche un cambio modulo al tecnico.

