Rugani al Torino, calciomercato: le ragioni della “fumata nera” della trattativa

Calciomercato Torino, Rugani è stato a un passo dal vestire la maglia dei granata. Svelate le ragioni del mancato accordo

Calciomercato Torino Rugani/ La sessione invernale di calciomercato è appena terminata, ed è tempo di analizzare con dovizia di particolari gli esilaranti retroscena che da sempre accompagnano ogni trattativa, o presunta tale. Una di queste riguarda sicuramente Daniele Rugani, passato in prestito al Cagliari nelle ultimissime ore di calciomercato. Il difensore ex Empoli, in estate era passato con la stessa formula al Rennes: in Francia, però, il pupillo di Maurizio Sarri era stato utilizzato con il contagocce dal proprio allenatore.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, maxi affare con la Lazio: Douglas Costa pedina di scambio

Oltre al Cagliari, anche il Torino seguiva con molta attenzione la situazione relativa a Rugani, che non aveva fatto nulla per nascondere il suo desiderio di ritornare in Italia. I granata sembravano a un passo dal definire l’affare, dopo la fumata bianca della trattativa con la Juve per Mandragora. Improvvisamente, però, la trattativa è saltata: e calciomercato.com ha fornito molti ragguagli sulla vicenda.