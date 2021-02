Juventus-Crotone, si apre il ballottaggio in avanti

Per la Juventus c’è ormai all’orizzonte il match di campionato di lunedì sera contro il Crotone di mister Stroppa.

Una partita che potrebbe sembrare semplice per i bianconeri, guardando alla classifica, ma che non lo sarà affatto. Sia perché la squadra di Pirlo sta accusando un po’ di stanchezza per i tanti impegni ravvicinati. Ma anche perché il Crotone è una squadra che se la gioca sempre a viso aperto e che non ha raccolto quanto avrebbe meritato. I rossoblù hanno commesso troppi errori difensivi ma sono una formazione da temere. Pirlo si ritrova con una lunga lista di indisponibili per questo confronto.



