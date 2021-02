Juventus, a Crotone sarà costretto a fare gli straordinari

La Juventus vivrà una domenica di vigilia visto che i bianconeri scenderanno in campo solo domani sera contro il Crotone in serie A.

Una partita che la Juve dovrà portare a casa a tutti i costi, i tre punti sono fondamentali per continuare a credere nel decimo scudetto consecutivo. Occhi puntati questo pomeriggio sul derby di Milano. In ogni caso se la squadra di Pirlo vincerà, riuscirà a recuperare dei punti ad almeno una tra Inter e Milan. Dunque ora più che mai, dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions, bisogna tenere alta la concentrazione e non mollare.



LEGGI ANCHE —>Ritorno di fiamma per un centravanti già passato dallo Stadium