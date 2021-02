Juventus, il calvario di Dybala continua: ecco quando può tornare

La Juventus continua ad aspettare con ansia il rientro in campo di Paulo Dybala, ormai da tempo fuori dall’elenco dei convocati.

L’attaccante argentino sta vivendo una stagione davvero molto tribolata e costellata da vari infortuni che non gli stanno permettendo di essere incisivo per come avrebbe voluto. Per lui quest’anno solamente dieci gettoni di presenza – come riporta La Gazzetta dello Sport – due in Champions e otto in serie A. Il suo talento sta mancando eccome alla Juve, che del resto oltre a Ronaldo e Morata non ha altre alternative in avanti. Se non quella di avanzare Chiesa o Kulusevski che però veri attaccanti non sono. Pirlo ha assolutamente bisogno di Dybala, anche per la sua capacità di far centro su calcio piazzato, e non vede l’ora di poterlo riavere a disposizione. Anche se, come facilmente prevedibile, occorrerà un altro periodo di tempo per rivederlo al top.



