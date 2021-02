Juventus Crotone Diretta Live: seguiremo le azioni salienti dalla partita di Torino, valevole per la Serie A.

Juventus Crotone Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo la sconfitta di Champions League contro il Porto la Juventus non vuole commettere altri passi falsi. Stasera gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno motivati più che mai e vogliosi di ottenere i tre punti, cercando la vittoria nel proprio stadio di casa, nonostante i tanti assenti fra le cerchia di Pirlo. I bianconeri sono dentro un tour de force che da qui fino alla fine della stagione vedrà impegni decisivi per tutte le competizioni, sbagliare adesso è impossibile e quindi massima concentrazione, soprattutto dopo la brutta sconfitta subita in campionato nella trasferta di Napoli e poi la successiva in Champions League. Questa sera una vittoria potrebbe già rivelarsi cruciale e garantirebbe un ritorno a sognare il titolo, nonostante i punti che ancora separano i bianconeri dalla vetta della classifica, capitanata dall’Inter di Antonio Conte.

Juventus Crotone Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A

Andrea Pirlo è pronto a riscattarsi dopo la brutta sconfitta di Champions League che ha visto perdere i suoi ragazzi contro il Porto di Conceicao. Una sconfitta di 2 a 1 che però dovrà ancora avere l’esito definitivo con il ritorno a marzo all’Allianz Stadium, valido per gli ottavi di finale di Champions League. Match sempre più decisivi in questa fase della stagione per i bianconeri che complice l’avanzata dell’Inter vittoriosa nel derby, non potranno permettere ulteriori scivoloni, soprattutto in campionato. Proprio per questo motivo la Juventus questa sera, nonostante i tanti assenti, farà di tutto per assicurarsi i tre punti e continuare a macinare punti in attesa degli scontri diretti con le rivali per il titolo.