Juventus Crotone, Serie A: dopo la sconfitta in Champions League gli undici di Pirlo affronteranno il Crotone in casa all’Allianz Stadium.

Juventus Crotone, Serie A: Andrea Pirlo è pronto per riscattarsi dopo la brutta sconfitta di Champions League che ha visto perdere i suoi ragazzi contro il Porto di Conceicao. Una sconfitta di 2 a 1 che però dovrà ancora avere l’esito definitivo con il ritorno a marzo all’Allianz Stadium. Match sempre più decisivi in questa fase della stagione per i bianconeri che complice l’avanzata dell’Inter vittoriosa nel derby, non potranno permettersi di perdere ulteriori punti per strada. Vincere stasera potrebbe risultare fondamentale.

Formazioni ufficiali Juventus Crotone: le scelte di Pirlo

Tanti assenti per la sfida di questa sera all’Allianz Stadium ma ciononostante si dovrà comunque trovare la vittoria per riagganciare i piani alti della classifica. Come dicevamo poc’anzi non ci si può permettere di perdere anche oggi, Pirlo vuole conquistare i tre punti e riacquistare entusiasmo in un ambiente leggermente demotivato dopo le sconfitte di Napoli e Porto. Ecco, dunque, i probabili undici che scenderanno in campo questa sera: