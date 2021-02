Juventus, per i bookmakers lo scudetto è in salita

La Juventus ieri sera è riuscita a portare a casa i tre punti contro il Crotone nel posticipo della 23esima giornata di serie A.

Un successo non scontato e ottenuto con una prestazione positiva, esaltata dalla doppietta segnata da Cristiano Ronaldo. Niente riposo per il portoghese, che continua a sfornare gol a raffica e che sta cercando di trascinare la Juventus in questa fase così delicata. Gli impegni di questo inizio di 2021 sono stati già tanti e ravvicinati, adesso c’è all’orizzonte un nuovo tour de force che rappresenterà la chiave della stagione. Sia per quanto riguarda la serie A che per l’Europa.



