Juventus, Ronaldo vola ma ora Pirlo aspetta i gol degli altri

Ancora una volta la Juventus si è aggrappata a Cristiano Ronaldo, ottenendo una vittoria preziosa in campionato contro il Crotone.

Tre punti che consentono alla formazione bianconera di continuare a sperare nel decimo scudetto consecutivo, anche se l’Inter in questo momento è davvero irresistibile e ha il grande vantaggio di non giocare in Europa. I nerazzurri insomma sono i grandi favoriti per lo scudetto, ma la Juve non intende alzare bandiera bianca, anche perchè deve ancora recuperare una partita rispetto ai rivali. Certo è che Pirlo spera adesso di riavere a disposizione tutte le frecce del suo arco, perché i tanti infortuni stanno privando la squadra di energie preziose in questa fase della stagione.



