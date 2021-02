Juventus, contro il Verona un nuovo problema in difesa

Sono giorni davvero molto intensi in casa Juventus, considerati i tanti impegni ravvicinati che attendono la squadra di Andrea Pirlo.

I bianconeri ieri hanno portato a casa tre punti importanti in serie A vincendo in casa contro il Crotone. Con Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, straordinario trascinatore della squadra. L’Inter in ogni caso viaggia spedita al comando ed è per questo motivo che il successo contro i calabresi è stato importante. Sarà difficile raggiungere i nerazzurri, ma quantomeno non si sono persi altri punti per strada e si è sorpassata la Roma al terzo posto. Pirlo adesso prepara la sfida contro il Verona, il match che poi porterà alla sfida contro il Porto in Champions League. Con nuovi problemi di formazione.



