Calciomercato Juventus, Commisso smentisce ogni contatto

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare anche in questo periodo tante voci riguardo il futuro dei tesserati bianconeri.

Uno di questi è Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con i bianconeri. Per l’ex allenatore della Juventus, che è stato sostituito dopo la conclusione dell’ultimo campionato da Andrea Pirlo, si era vociferato di un possibile approdo alla Fiorentina. Il club viola vuole puntare in alto, ha grandi progetti per il futuro e lo spessore del tecnico non si discute. Pronta però è arrivata la smentita da parte della società gigliata.



