Juventus, emergenza anche in attacco: oggi non si è allenato

La Juventus lavora duro in vista della prossima partita di campionato che la vedrà opposta al Verona di Ivan Juric.

Un avversario molto insidioso sulla strada dei bianconeri, che devono fare i conti con i tanti impegni ravvicinati e con un organico ridotto all’osso per i tanti calciatori infortunati. Alla lunga lista di indisponibili si aggiunge anche Danilo. Il calciatore brasiliano infatti era diffidato e salterà il match con gli scaligeri a causa di una squalifica. Ma è l’attacco il reparto che preoccupa forse ancor più della difesa, visto che è aggrappato unicamente alle prodezze di Cristiano Ronaldo. Il report odierno dell’allenamento non porta notizie positive per i bianconeri.



