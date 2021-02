Juventus, emergenza fascia destra: due soluzioni per Pirlo

Per la Juventus non c’è tempo per rifiatare, perché adesso c’è un altro intenso tour de force di impegni da affrontare.

Il prossimo ostacolo sulla strada della formazione allenata da Pirlo sarà il Verona di Juric, squadra sempre ben messa in campo, organizzata, che concede poco spazio agli avversari. La Juventus sa benissimo che non ci sono alternative alla vittoria in questa fase della stagione, altrimenti l’Inter rischia davvero di andare in fuga verso il tricolore, mettendo fine al sogno del decimo scudetto consecutivo bianconero.



