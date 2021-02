Calciomercato Juventus, ritorno di Douglas Costa: la sua rivelazione

Douglas Costa alla Juventus, calciomercato: l’esterno ha rilasciato una breve intervista al canale Twitch di Pierluigi Pardo

Juventus calciomercato Douglas Costa/ Dopo un inizio promettente, Douglas Costa è rimasto vittima di alcuni infortuni che ne stanno pregiudicando la seconda parte di stagione con il Bayern Monaco, dove è attualmente in prestito. La Juve, infatti, per ridurre per quanto possibile il monte ingaggi e far spazio all’acquisto di Federico Chiesa, ha deciso di prestare il brasiliano ai bavaresi fino al termine di questa stagione, quando, a meno di clamorosi stravolgimenti, l’esterno ritornerà sotto l’ombra della Mole.

Leggi anche–>Muriel alla Juventus, calciomercato: super affare con l’Atalanta | Scambio e conguaglio

Intervistato da Pierluigi Pardo sul canale Twitch del giornalista, il funambolico esterno ha rilasciato una brevissima dichiarazione. Ecco le sue parole: “Mi sento bene, sto recuperando dall’infortunio e fra 10 giorni spero di poter essere nuovamente a disposizione del mister. Il Bayern ha cambiato modo di giocare: ora è molto più offensivo, mentre prima si teneva molto più la palla ed era un calcio che rispecchiava meglio le mie caratteristiche. Ho un contratto con la Juventus, e al termine di questa stagione ritornerò a Torino: spero di restare. “