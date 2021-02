Calciomercato Juventus, si lavora in entrata per la prossima stagione ma occhio alla doppia beffa dalla concorrenza europea.

Calciomercato Juventus, bianconeri sono sempre attenti alle possibili operazioni per la prossima stagione, tanti obiettivi sia in entrata che uscita. Un anno difficile dal punto di vista dei risultati, nonostante la già conquista della Supercoppa, la finale di Coppa Italia e un ottavo di finale di Champions ancora tutto da decidere, i bianconeri faticano in campionato. La vetta è ancora lontana. Troppi punti persi in giro e una partita ancora da recuperare contro il Napoli allontanano i bianconeri dal primato in classifica. Non sarà di certo facile, anzi, vincere il titolo quest’anno sarà più complesso che mai. Proprio per questo motivo la dirigenza sta già pensando alla – possibile – rivoluzione, partendo naturalmente dai giovani.

Calciomercato Juventus, doppio colpo in arrivo: 150 milioni sul piatto

Ci sono nel piano di Paratici almeno due colpi molto importanti, che potrebbero valere la bellezza di 150 milioni di euro, ma c’è comunque da fare occhio alla concorrenza europea. In particolare la Juventus potrebbe salutare due possibili colpi per la difesa. Il Real Madrid infatti potrebbe cedere Raphael Varane al Manchester United per 70 milioni di euro. I ‘Merengues’ a loro volta potrebbero puntare tutto su Kounde del Siviglia, che potrebbe essere pagato circa 80 milioni di euro.