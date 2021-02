Calciomercato Juventus, Douglas Costa parla del suo futuro

Sono tante le voci sul calciomercato della Juventus che arrivano anche in questo momento in cui le trattative sono chiuse.

Ipotesi su acquisti e cessioni dei bianconeri in vista ormai della prossima stagione, con un organico che potrà senz’altro essere migliorato dalla dirigenza sia in termini numeri che in termini qualititativi. La Juventus però dovrà anche trovare una collocazione a chi al momento si trova in prestito. Come ad esempio Douglas Costa, che con il Bayern Monaco sta trovando poco spazio e difficilmente dunque sarà riscattato dai campioni del mondo in carica.



