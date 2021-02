La Juventus ragiona sul rinnovo di Cuadrado: ecco la proposta bianconera

Calciomercato Juventus, Cuadrado vicino al rinnovo con i bianconeri: il colombiano è in scadenza nel 2022

Cuadrado Juventus Calciomercato/ Una delle note più liete di questa stagione in casa Juventus è rappresentata da Juan Cuadrado. L’esterno colombiano si sta dimostrando una vera e propria freccia nella faretra a disposizione di Andrea Pirlo: abile in tutte e due le fasi, l’ex Fiorentina può essere impiegato sia come terzino basso in una difesa a quattro, sia come esterno alto in un centrocampo cinque. Cambiando l’ordine delle posizioni: il risultato non cambia. El “Panita” ha dispensato più di 10 assist dall’inizio del campionato, denotando una costanza di rendimento assolutamente invariabile.

Il contratto di Cuadrado scadrà nell’estate del 2022 e, secondo quanto riportato da tuttojuve.com, ci sono tutti i presupposti affinché il calciatore possa rinnovare per almeno un’altra stagione. Il classe ’88 è ormai considerato un veterano, e l’intenzione della società piemontese è quella di rendere l’esterno un vero e proprio faro, per una squadra giovane, inesperta, che ha bisogno di punti di riferimento importanti.