La Juventus in Champions League dovrà rimontare il 2-1 subito nell’andata degli ottavi di finale dal Porto. Una missione non impossibile.

Di sicuro i bianconeri avrebbero sperato in un risultato positivo nella trasferta in Portogallo, ma ormai bisogna solo pensare al ritorno e al modo in cui rimontare ed eliminare i Dragoes. Nelle ultime ore stanno facendo parlare ancora gli errori arbitrali commessi nelle partite di Lazio e Atalanta, che hanno perso i loro confronti contro Bayern Monaco e Real Madrid, due delle corazzate di questa edizione della Champions. Errori che si abbinano a quello commesso proprio in Porto-Juventus, quando il direttore di gara non ha concesso un penalty allo scadere per un fallo su Cristiano Ronaldo.