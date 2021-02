Calciomercato Juventus, il top player convince: imminente il riscatto

La Juventus non ha dubbi, calciomercato: a fine stagione Weston McKennie sarà riscattato. Le ultime indiscrezioni parlano chiaro

Juventus calciomercato Mckennie/ Acquistato dallo Schalke tra lo scetticismo più totale, Weston McKennie si è inserito in punta di piedi nello scacchiere tattico di Andrea Pirlo. In un primo periodo il Maestro ha deciso di schierarlo con il contagocce, ma la rete siglata nel derby contro il Torino ha scompaginato un pò la situazione, nel senso positivo del termine. Da allora il texano ha trovato sempre più spazio nell’undici titolare, e i goal in rapida successione contro il Milan e il Barcellona in Champions League sono stati una prova rampante del processo di crescita del calciatore, andato a segno anche contro il Crotone nell’ultima uscita stagionale.

Complessivamente sono 5 le reti messe a segno dall’americano, attualmente il centrocampista più prolifico della rosa bianconera, capace non soltanto di fare filtro e dare protezione al reparto arretrato, ma in grado anche di inserirsi negli spazi creati dagli attaccanti. Ecco perché, a detta di tuttojuve.com, la Juve è intenzionata a riscattare il calciatore al termine di questa stagione, versando nelle casse dello Schalke 18 milioni di euro che, sommati ai 4 spesi la scorsa estate, fanno sì che il texano costerà complessivamente 22 milioni di euro circa.