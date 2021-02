Rebic alla Juventus, calciomercato: sul piatto un maxi affare | Il retroscena

Calciomercato Juventus, negli ultimi giorni della sessione invernale si era paventata la possibilità di un super scambio tra i bianconeri e il Milan che avrebbe coinvolto Demiral e Rebic

Calciomercato Juventus Milan/ La sessione di calciomercato è appena terminata, ma sicuramente il vortice di indiscrezioni sicuramente non si è arrestato. Il Milan e la Juventus, in particolare, poco prima del gong finale, avevano cercato di intavolare una trattativa con il Diavolo, effettuando alcuni sondaggi per capire la disponibilità dei rossoneri a cedere Ante Rebic. La Vecchia Signora, infatti, aveva assoluto bisogno di un innesto importante in attacco, che potesse fa rifiatare un Alvaro Morata che in questa fase della stagione sta mostrando più di un problemino fisico.

Il croato avrebbe fatto dunque molto comodo ad un reparto che non può non prescindere dalle reti di Cristiano Ronaldo, tornato al goal in occasione dell’ultima gara stagionale contro il Crotone. L’esperimento di collocare Dejan Kulusevski come seconda punta al momento non sta pagando e, complice l’assenza di Paulo Dybala, il reparto offensivo si è rivelato incredibilmente povero di soluzioni. Ecco perché Paratici ha cercato di tessere la tela per arrivare a Rebic, valutato dal Milan non meno di 35-40 milioni di euro.