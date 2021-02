Verona-Juventus probabili formazioni: le opzioni di Pirlo

Verona-Juventus è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca questa sera con fischio d’inizio alle 20.45.

Una partita davvero molto importante per i bianconeri di Pirlo, che sono obbligati a fare risultato se vogliono rimanere in scia all’Inter. Aspettando un passo falso della squadra di Conte, è fondamentale riuscire però a vincere sul campo degli scaligeri. Missione che non si preannuncia affatto semplice. Vuoi perchè la Juventus deve fare a meno di tanti elementi per questa sfida, vuoi perché il Verona è una squadra forte e ben messa in campo. Juric ha dato ai gialloblu una grande organizzazione di gioco e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

LEGGI ANCHE —>Ritorno di fiamma per un centravanti già passato dallo Stadium