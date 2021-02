Juventus, McKennie distratto da Diletta Leotta: il suo sguardo diventa virale

La Juventus è tornata dalla trasferta di Verona con un punto in tasca che non agevolerà di certo la rincorsa dei bianconeri all’Inter capolista.

Una partita nella quale i bianconeri erano riusciti a passare in vantaggio con Ronaldo, ma poi sono stati raggiunti nel finale di partita da Barak. Pirlo ha dovuto fare a meno di diversi elementi per questa partita e ha avuto altri elementi non al meglio. Tra questi anche Weston McKennie, che l’allenatore ha fatto partire dalla panchina, chiamandolo in causa poi nel corso della ripresa. Il centrocampista americano, suo malgrado, è diventato protagonista sui social per una curiosa espressione.

