Juventus, Pistocchi “punge” Cristiano Ronaldo

Nella Juventus che ha pareggiato ieri sera sul campo del Verona come al solito è brillata la stella di Cristiano Ronaldo.

Era stato il portoghese infatti a segnare la rete del vantaggio bianconero e a illudere i tifosi, prima che Barak nella seconda metà della ripresa riuscisse di testa a mettere la sfera alle spalle di Szczesny per l’1-1 finale. L’ennesimo centro di CR7 dunque non ha portato ai tre punti e c’è molto rammarico nell’ambiente bianconero per gli ultimi passi falsi. Di sicuro il rendimento del portoghese non si discute. E’ lui il trascinatore della squadra, unico punto fermo di un undici che non può fare a meno del suo talento. Anche perchè in avanti Pirlo non ha davvero alternative in questo momento.

