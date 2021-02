Juventus, tifosi arrabbiati: i centrocampisti nel mirino

Per la Juventus non è un momento felice. Il pareggio di ieri a Verona rischia di complicare maledettamente la rincorsa al primo posto.

Non è bastato il gol di Ronaldo alla squadra di Pirlo per portare a casa il match, visto che nella ripresa Barak di testa ha firmato il pareggio. Un 1-1 che se per il Verona è un passo avanti in classifica, per la Juventus vuol dire rischiare di avere altri due punti in più da recuperare all’Inter se la squadra di Conte batterà oggi il Genoa. Con il rischio di essere scavalcati dalla Roma al terzo posto. Come attenuante Pirlo ha la lunghissima lista di assenti per infortunio o squalifica. Ma dalla Juve ci si aspetta molto di più e il solo Ronaldo non sempre può bastare.

