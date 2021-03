Calciomercato Juventus, Dybala ai box ormai da gennaio non è sicuro della riconferma nella prossima stagione. Si pensa già all’erede.

Calciomercato Juventus, Dybala è ormai fuori da diverso tempo, troppo. Il giocatore è ai box da gennaio e la sua permanenza in bianconero, complice l’ennesimo infortunio che lo sta tenendo fuori in questo momento cruciale per la stagione, complica i piani per il futuro. Dybala potrebbe non essere più un punto fermo della società bianconera, anzi, diventare primo indiziato di mercato. Molte squadre si sono interessate a lui, sappiamo come la scorsa stagione il giocatore fu molto vicino a vestire la maglia del Manchester United. Ora i tempi sembrano maturi per una cessione. La Juventus sta già pianificando il possibile colpo che dovrà rimpiazzare proprio, qualora partisse, la Joya.

Calciomercato Juventus, identificato il giovane erede di Dybala

Si parla infatti della stella del Valencia, Kang-In Lee. Classe 2001 il calciatore potrebbe diventare il possibile erede di Paulo Dybala alla Juventus. Di ruolo è un puro trequartista, il sudcoreano costerebbe una cifra pari ai 30/35 milioni di euro avendo il contratto in scadenza con gli spagnoli nella prossima stagione. I bianconeri sono pronti a chiudere l’operazione consapevoli del talento del giocatore. Come dicevamo poc’anzi, la situazione di Dybala sembra leggermente compromessa e il suo futuro alla Juventus appare più che opaco.