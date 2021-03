Calciomercato Juventus, Mourinho può liberare Harry Kane. Lo special one avrebbe identificato come sostituto Ciro Immobile della Lazio.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più interessati ad Harry Kane. L’attaccante inglese è un vero bomber d’area. Attaccante del Tottenham e della nazionale, Harry Kane avrebbe il via libera per lasciare la Premier League. Lo special one Mourinho avrebbe già identificato il suo erede, si parla di Ciro Immobile della Lazio. Ma su Kane, oltre i bianconeri, c’è anche un forte interesse del Paris Saint Germain che non sembra mai tirarsi indietro davanti ad occasioni ghiotte.

Calciomercato Juventus, sogna l’attaccante inglese: ora si può

Immobile al Tottenham. L’ultima suggestione è di un futuro lontano dalla sua Lazio. Immobile da capitano celeste potrebbe diventare il nuovo faro offensivo alla corte di José Mourinho. Lo special one avrebbe già mosso i suoi uomini di mercato affinché si possa chiudere l’operazione per il centroavanti italiano, nel caso di una vera e propria trattativa, l’ariete Kane potrebbe lasciare l’Inghilterra e firmare con un nuovo club. Molti interessanti naturalmente, ma in pole ci sarebbero Juventus e Psg. I francesi non hanno grossi problemi ad accontentare economicamente il giocatore ma c’è da contare che la suggestione del calcio italiano potrebbe essere decisiva nella scelta del ragazzo.