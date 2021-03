Calciomercato Juventus, per la prossima stagione – ancora una volta – si punterà la Champions League. Assalto ad Asensio.

Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano in grande. La prossima stagione sarà, nuovamente, all’insegna dell’obiettivo Champions League. Ronaldo, sempre da capire se rimarrà, vuole la Coppa dalle grandi orecchie, proprio per questo motivo i bianconeri dovranno assemblare una squadra competitiva affinché si possa puntare senza sosta all’obiettivo più desiderato anche dai tifosi. Per questo motivo si sondano già colpi in ottica europea. L’ultima suggestione è Asensio del Real Madrid. Offerta da 35 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Chiesa è già leader fuori e dentro il campo: il predestinato

Calciomercato Juventus, assalto alla stella del Real: colpo Champions

Nel suo ultimo anno in bianconero, la stagione prossima, Cristiano Ronaldo pretende una squadra competitiva per dare l’assalto alla massima competizione europea così da tornare alla corsa del prossimo pallone d’oro proprio con la Juventus. L’obiettivo per CR7 è raggiungere il rivale Messi a quota 6. CR7 chiederebbe, dunque, un mercato di soprattutto in fase offensiva. Stando alle indiscrezioni provenienti da ‘Don Balon’ la Juventus avrebbe messo nel mirino proprio Marco Asensio. Ronaldo stravede per lui, ex compagno blancos di CR7, Asensio è un talento che ha avuto modo di vincere tutto insieme all’asse portoghese.