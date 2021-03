Calciomercato Juventus, il vertice decisivo: in ballo c’è il futuro

Calciomercato Juventus, marzo sarà il mese decisivo per il futuro bianconero. In ballo i rinnovi e possibili ritorni

Nei prossimi giorni si deciderà il destino bianconero. In ballo c’è il futuro societario con l’incontro, programmato, tra Andrea Agnelli e John Elkann: il presidente e la proprietà per intenderci. Che metteranno le basi per le prossime stagioni. E non è detto che non ci possano essere delle novità importanti sulla dirigenza. Lo spiega, in esclusiva calciomercato.it.

Il momento non è dei migliori. Dopo il pareggio di Verona qualcosa è iniziato a scricchiolare. La distanza nei confronti dell’Inter capolista è aumentata e questa settimana sarà decisiva per il futuro di Pirlo. Ma anche Paratici, così come gran parte della dirigenza, potrebbe saltare. E all’orizzonte c’è un possibile ritorno.

