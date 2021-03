Tutto pronto in casa Juventus per il match molto importante di serie A che vedrà questa sera i bianconeri impegnati contro lo Spezia.

Non ci sono alternative alla vittoria per Ronaldo e compagni, che stanno vedendo l’Inter andare in fuga verso lo scudetto. Per non perdere altro terreno bisogna battere a tutti i costi l’undici di Italiano e nello stesso tempo sperare in qualche passo falso dei nerazzurri di Conte. La Juventus però si presenta a questo appuntamento con gli uomini contati. Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Arthur e Dybala non fanno parte della contesa. E inoltre ci sono altri elementi che non sono nelle migliori condizioni possibili, ma stringeranno i denti e proveranno a rendersi utili quantomeno a match in corso.

