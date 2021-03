Video Gol Morata Juventus Spezia: vantaggio per i bianconeri!

Video Gol Juventus Spezia, Serie A: Morata porta in vantaggio i bianconeri. Clicca qui per vedere la rete del match.

Video Gol Juventus Spezia, Serie A: Morata segna per i bianconeri. Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo ai compagni, portando in vantaggio i bianconeri contro la rivale di Serie A. Morata non sbaglia e porta in rete i ragazzi di Pirlo. Ora concentrazione fino alla fine del match, il maestro ha le carte giuste per giocarsi la vittoria e vincere in casa all’Allianz Stadium e guadagnare punti importanti per la classifica. Una vittoria che potrebbe già figurare fondamentale qualora i bianconeri uscissero da questa partita con i tre punti, così da puntare senza sosta la strada che porta verso il primato in classifica. Vedremo cosa succederà nei prossimi minuti ma intanto Morata porta in gol i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus Spezia Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A

LEGGI ANCHE >>> Formazioni ufficiali Juventus Spezia: le scelte di Pirlo