Juventus Spezia, Serie A: dopo il pareggio di Verona gli undici di Pirlo affronteranno lo Spezia in casa, all’Allianz Stadium.

Juventus Spezia, Serie A: Andrea Pirlo è pronto per riscattarsi dopo il pareggio di Verona. Bianconeri in una fase cruciale per la stagione, perdere punti adesso risulta impossibile soprattutto perché i ragazzi ci credono ancora, le parole di Chiesa sono state fondamentali per riacquistare quel cinismo necessario a coronare gli obiettivi stagionali. Nonostante la distanza in classifica con la capolista, questa sera gli undici di Pirlo scenderanno in campo per ottenere i tre punti. Molti assenti ma anche grandi certezze.

Formazioni ufficiali Juventus Spezia: le scelte di Pirlo

Tanti assenti per la sfida di questa sera all’Allianz Stadium ma ciononostante si cercherà comunque la vittoria per riagganciare i piani alti della classifica, ora occupati dalle due milanesi. Come dicevamo poc’anzi non ci si può permettere di perdere anche oggi, Pirlo vuole conquistare i tre punti e riacquistare entusiasmo. Ecco, dunque, gli undici che scenderanno in campo questa sera all’Allianz Stadium di Torino: