Juventus Spezia Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A

Juventus Spezia Diretta Live: seguiremo le azioni salienti dalla partita di Torino, valevole per la Serie A.

Juventus Spezia Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo il pareggio di Verona, Pirlo non vuole commettere altri passi falsi. Stasera gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno motivati più che mai e vogliosi di ottenere i tre punti, cercando la vittoria nel proprio stadio di casa, nonostante i tanti assenti fra le cerchia del mastro. I bianconeri sono dentro un tour de force che da qui fino alla fine della stagione vedrà impegni decisivi per tutte le competizioni, sbagliare adesso è impossibile e quindi massima concentrazione, soprattutto dopo i troppi punti persi qua e là. Questa sera una vittoria potrebbe già rivelarsi cruciale e garantirebbe speranza, nonostante i punti che ancora separano i bianconeri dalla vetta della classifica, capitanata dall’Inter di Antonio Conte.

Andrea Pirlo è pronto a riscattarsi dopo il pareggio di Verona e la sconfitta di Champions, che ha visto perdere i suoi ragazzi contro il Porto di Conceicao. Una sconfitta di 2 a 1 che però dovrà ancora avere l’esito definitivo con il ritorno a marzo all’Allianz Stadium, valido per gli ottavi di finale di Champions League. Match sempre più decisivi in questa fase della stagione per i bianconeri che complice l’avanzata dell’Inter sempre vittoriosa, non potranno permettere ulteriori scivoloni, soprattutto in Serie A. Proprio per questo motivo la Juventus questa sera, nonostante i tanti assenti, farà di tutto per assicurarsi i tre punti e continuare a macinare punti in attesa degli scontri diretti con le rivali per il titolo e, ovviamente, la sfida da recuperare contro il Napoli.