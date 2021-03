Calciomercato Juventus, Dragusin verso il prolungamento di contratto con i bianconeri. Il centrale rumeno è un prescelto.

Calciomercato Juventus, si lavora al rinnovo del classe 2002. Dragusin è un tassello fondamentale per il futuro della società. Pirlo ha già più volte dato la possibilità a Dragusin di mettersi in mostra e lui ha dimostrato di essere pronto per giocare ad alti livelli. Sono infatti sempre più vicini le parti per trovare un accordo e prolungare il contratto del difensore. Negli ultimi giorni, infatti, alla Continassa si è già lavorato con i giusti segnali per scongiurare il pericolo beffa, magari in Serie A.

Calciomercato Juventus, finalmente ci siamo: si lavora sul rinnovo

Già in Germania e Inghilterra si sono mossi i primi segnali di interesse per il difensore, diverse squadre hanno provato a sondare l’operazione per il giocatore bianconero. Tuttavia, il centrale difensivo classe 2002 a breve apporrà la firma sul nuovo contratto con la Juventus, diventando così un pilastro fondamentale per il futuro della società.