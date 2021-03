Calciomercato Juventus, Rakitic al Siviglia non convince, si potrebbe infatti delineare ipotesi scambio magari con i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Monchi aprirebbe allo scambio per Ivan Rakitic, dopo l’esperienza di Barcellona il croato è tornato a Siviglia ma la sua stagione non sembra convincere, tanto che si aprirebbe già ad una possibile cessione con tanto di scambio a fine stagione. Il centrocampista non appare più al centro del progetto disegnato dal direttore sportivo Ramon Monchi. Nulla, certamente, di personale per l’ex DS giallorosso, semplicemente una questione tecnica: l’apporto che il croato ha dato in squadra non sembra convincere i quadri dirigenziali e quindi si apre ad una cessione già a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Monchi pronti allo scambio: bianconeri avvisati

Una cessione magari in prestito, proprio per questo motivo si potrebbe ripresentare l’operazione che già nella scorsa stagione ha preso banco, si parlava infatti di uno scambio fra Rakitic e Bernardeschi ma poi, alla fine, si concluse con un nulla di fatto. Juventus e Inter avvisate, Monchi si ricorda bene della Serie A e proprio in Italia potrebbe trovare una soluzione per il centrocampista croato.