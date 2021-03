Andrea Pirlo sta vivendo la sua prima stagione sulla panchina della Juventus. Una esperienza nuova per lui, la prima da allenatore, vissuta finora tra alti e bassi.

Alla Juventus sicuramente manca qualche punto, perso per strada soprattutto contro le cosiddette “piccole”. Il gap con l’Inter è importante ma non è incolmabile. I giocatori bianconeri devono credere in una rimonta difficile ma non impossibile. E lo stesso discorso vale per una Champions League che è sempre un obiettivo molto importante per la squadra e per la società. Pirlo, alla sua prima esperienza, sta accumulando conoscenze strada facendo e per adesso in ogni caso il suo bilancio può dirsi senz’altro positivo. Di sicuro guidare una grande squadra come la Juve non è semplice, nemmeno per un uomo che in carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto quel che si poteva vincere.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, le big d’Europa sul difensore centrale francese