Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione. Il sostituto sarebbe Mauro Icardi

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione, lo stipendio troppo alto sarebbe la principale causa per questo momento di crisi finanziaria portato dalla pandemia Covid-19. La Juventus starebbe dunque pensando di cedere Cristiano Ronaldo. Il sostituto è già pronto e porta al primo indiziato Mauro Icardi del Paris Saint Germain. Il fuoriclasse percepisce 31 milioni netti a stagione, una cifra ormai fuori portata per questo periodo storico.

Calciomercato Juventus, Ronaldo se ne va: già individuato il sostituto

La crisi economica colpisce anche la Juventus, costretta a correre ai ripari, soprattutto perché la situazione Covid terrà ancora molto probabilmente gli stadi chiusi. Il club bianconero – come riporta Sportmediaset – sarebbe intenzionato a vendere alcuni dei suoi calciatori per abbassare drasticamente il monte ingaggi. Il primo indiziato è ovviamente il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo e il suo stipendio decisamente elevato. L’ex Real Madrid e Manchester, ovviamente, non faticherebbe a trovare una nuova squadra. Sappiamo come il Psg sia la prima reale squadra ad essersi seriamente interessata al campione portoghese, anche se ad oggi il primo obiettivo di Leonardo porta il nome del rivale storico, Lionel Messi che lascerà a fine stagione il Barcellona.