Juventus, la strana richiesta di Bugo a Sanremo per vedere la partita

Juventus, il cantante Bugo, noto tifoso bianconero in gira a Sanremo, avrebbe richiesto di non esibirsi il giorno della partita.

Juventus, il cantante Bugo in gara in questa edizione, attualmente in corso, del Festival di Sanremo 2021 è anche un noto tifoso bianconero. Chi lo segue e conosce sa come Bugo sia attaccato alla Juventus, a tal punto, che ad ogni fine partite, fa una sorta di video dove commenta il match e si congratula con i ragazzi; tutto pubblicato ovviamente sui propri portali social. La strana richiesta che avrebbe fatto a Sanremo riguarda proprio la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, grana Dybala: i tempi di recupero si allungano