Juventus, oggi Merih Demiral compie 23 anni. Il centrale bianconero viene celebrato sui social ufficiali della società.

Juventus, oggi Merih Demiral compie 23 anni. Il difensore centrale turco è diventato già idolo dei tifosi sia per le sue giocate ma anche per il forte attaccamento alla maglia e con tutto l’ambiente, leggendari i suoi commenti social ad ogni partita. Un giovane che sembra già un consolidato campione vista la grande personalità con cui scende in campo. Proprio come De Ligt, Demiral sta avendo molto spazio questa stagione, complice i tanti infortunati che la Juventus purtroppo continua ad avere, anche in difesa.

Juventus, tanti auguri Demiral: oggi il difensore compie 23 anni

La società ha voluto omaggiare il proprio difensore con un augurio speciale in cui, tramite un video celebrativo, ricorda le sue giocate. E come dicevamo poc’anzi ricordando anche i già leggendari commenti che il difensore lascia sotto i profili dei suoi compagni ad ogni fine gara. La società lo ricorda con il classico “tu top”, il simpatico italiano un po’ da rivedere che Demiral sfoggia ad ogni partita, sotto i commenti dei compagni di squadra. Un idolo già dell’ambiente ma anche dei tifosi che gli vogliono già un grande bene.

In poco tempo Demiral è diventato fondamentale per i bianconeri, in un periodo dove i tanti infortuni stanno gravando sull’intero sistema della rosa. Pirlo per fortuna può contare su alcune certezze, una di queste è proprio il difensore turco.