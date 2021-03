Juventus-Lazio, tre recuperi importanti per Pirlo in vista di stasera

Juventus-Lazio, sono tre i recuperati per Pirlo. In attesa di capire se Ronaldo scenderà in campo dall’inizio questa sera

Bonucci, Cuadrado e Arthur: sono tre recuperi fondamentali per Andrea Pirlo in vista della gara di questa sera contro la Lazio. E ci sono anche delle buone possibilità che Cuadrado scenda in campo dall’inizio contro i biancocelesti.

Difficile invece che almeno dal 1’ ci siano gli altri due: sia Bonucci che Arthur ormai hanno nel mirino il Porto martedì sera. Una partita fondamentale per il proseguo del cammino in Champions League per la truppa bianconera.

