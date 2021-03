Jorginho alla Juventus, calciomercato: pronte due cessioni per il top player

Calciomercato Juventus, la pista Jorginho non tramonta: Paratici prepara l’offensiva grazie a due cessioni. Le ultimissime

Calciomercato Juventus Jorginho Chelsea/ Il reparto della Juventus che ha denotato più di un problema è sicuramente il centrocampo. A dispetto della buona prova offerta contro la Lazio da Ramsey e soprattutto da Adrien Rabiot, autore del goal che ha permesso ai padroni di casa di pareggiare la contesa, la sensazione è che in estate i bianconeri decideranno di mettere a segno almeno un colpo per rinforzare la mediana. L’assenza di Arthur, che solo recentemente ha smaltito i postumi della calcificazione alla membrana interossea che lo tediava, ha messo in evidenza i limiti strutturali di un reparto che non ha un vero e proprio regista, eccetto il brasiliano.

Nel ruolo di play è stato provato a più riprese Bentancur, ma l’uruguagio nasce come trequartista e ha basato gran parte delle sue fortune come mezzala: solo adattandosi può ricoprire il ruolo di regista, e la prestazione offerta contro il Porto lo ha manifestato in maniera piuttosto palese. Ecco da dove nasce l’esigenza della Juve di muoversi per un regista: tra i tanti nomi attenzionati da Paratici, impossibile non menzionare quel Jorginho sul quale da tempo i vertici dirigenziali della vecchia Signora hanno dirottato le proprie attenzioni.