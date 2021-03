Juventus-Lazio, la mossa di Pirlo ha mandato in tilt i social

Missione compita per la Juventus, che è riuscita a superare la Lazio rilanciando le sue ambizioni di prima rivale dell’Inter per il titolo.

Applausi per la formazione di Andrea Pirlo. Che è riuscita a battere un’avversaria così forte nonostante una lunghissima lista di assenze e qualche giocatore non al meglio, risparmiato per il match che vedrà i bianconeri sfidare il Porto in Champions League martedì sera. La Juventus è andata sotto di un gol, ma poi ha reagito alla grande. Pareggiando con Rabiot e poi mandando ko la Lazio con un uno-due di Morata in pochi minuti. Una delle mosse tattiche di Pirlo che hanno mandato in tilt l’avversario è l’utilizzo di Danilo in mezzo al campo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, è scontro con la Roma per il difensore