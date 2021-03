Juventus-Porto, Pirlo in conferenza: le ultime sulla formazione

Missione rimonta partita per la Juventus, che domani sera scenderà in campo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Avversario allo Stadium è un Porto che è riuscito a vincere 2-1 all’andata, spostando per adesso il bilancino della qualificazione verso la sua parte. Per la Juventus dunque non ci sono alternative alla vittoria se vorrà riuscire a passare il turno, fermo restando che bisognerà fare grande attenzione ai lusitani di Sergio Conceicao. Pirlo per questa partita ha recuperato delle pedine importanti in difesa e la formazione vede ancora diversi dubbi da sciogliere. Nel frattempo il tecnico ha parlato nella conferenza stampa della vigilia.

