Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha parlato all’Eca, parlando del calcio moderno e sulla perdita d’incassi.

Juventus, il presidente bianconero Andrea Agnelli ha parlato all’Eca sulla situazione economica del calcio moderno: “La perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni. Bisogna offrire ai tifosi la miglior competizione possibile”. Andrea Agnelli, aprendo la 25esima Assemblea Generale dell’Eca, l’Associazione dei club europei che presiede ha parlato proprio del calcio moderno e della situazione pandemica che sta gravando sull’economia calcistica mondiale: “Il Covid ha posto una serie di domande sulla sostenibilità dell’attuale modello di calcio”, dice Agnelli, secondo cui la “perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: c’è lo scambio

Juventus, il presidente Andrea Agnelli parla chiaro: “Bisogna cambiare”

I tifosi come priorità secondo il presidente Andrea Agnelli: “Dobbiamo mettere i tifosi al centro. il sistema attuale non è fatto per i tifosi moderni. Le ricerche dicono che almeno un terzo di loro seguono almeno due squadre; il 10 per cento segue i giocatori, non i club e questo è molto diverso rispetto a qualche anno fa. Due terzi di loro seguono le gare perché attratti dai grandi eventi”.