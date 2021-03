Juventus Porto probabili formazioni: domani il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, i bianconeri devono vincere.

Juventus Porto, domani sera il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Pirlo non vuole sbagliare e per il match contro il Porto giocherà tutte le carte a disposizione per cercare la vittoria e il passaggio del turno. Domani l’unica priorità sarà vincere. La motivazione è a mille e arriva anche dai senatori della squadra, già in conferenza stampa Bonucci ha sottolineato di come domani la Juventus dovrà comportarsi, appunto, da Juventus. Niente errori e cinismo necessario.

Juventus Porto probabili formazioni: domani il ritorno degli ottavi

La squadra allenata da Conceicao sarà tutt’altro che semplice da arginare. Già all’andato i ragazzi dell’ex giocatore della Serie A hanno dimostrato di non essere lì per caso. Ben organizzati e pronti a sfruttare al massimo le ripartenze. Proprio per questo motivo Pirlo non vuole sbagliare dovrà allestire un undici titolare davvero ben organizzato. Come ha detto giustamente Bonucci in conferenza stampa, non bisogna farsi prendere dalla frenesia. Domani la Juventus deve vincere per garantirsi il passaggio del girone dopo la sconfitta in casa dei portoghesi per 2 a 1.