Juventus, la provocazione: “Gioca meglio senza Ronaldo”

Per la Juventus è già il giorno della vigilia. Domani sera infatti gli uomini di Pirlo saranno chiamati ad una rimonta in Champions League.

Nell’andata degli ottavi di finale la Juventus ha infatti perso 2-1 contro il Porto in trasferta e ora devono vincere a tutti i costi se vogliono andare avanti nel torneo. Certo è che la prestazione offerta contro la Lazio in campionato, seppur con una lunga lista di assenti, fa bene sperare. Squadra che ha offerto un gioco pratico e veloce, con Chiesa e Morata sopra le righe. Non c’era in campo Cristiano Ronaldo, entrato solo nel finale, ma nessuno se ne è accorto perché la Juventus ha giocato davvero una gara sugli scudi.

