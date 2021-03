Juventus Porto, rigore per i portoghesi: le reazioni social

Juventus Porto, i portoghesi sono già in vantaggio per 1 a 0 dopo 20 minuti. Gol su rigore che però è già stato soggetto di polemiche.

Juventus Porto, Champions League. Bianconeri già sotto di 1 a 0 dopo un rigore che è già stato soggetto di polemiche social. Un contrasto di Demiral in area è stato per l’arbitro decisivo per fischiare e così i portoghesi sono già in vantaggio all’Allianz Stadium dopo 20 minuti. Ora la strada per il passaggio del turno si complica ulteriormente. Sui social è già polemica per questo rigore per alcuni tifosi non era da fischiare. Il giornalista Tancredi Palmieri sul proprio profilo twitter ha scherzato sul rigore paragonandoli “a quelli che si guadagna Dybala”. Molti commenti anche di non tifosi bianconeri che sostengono che non si doveva fischiare un rigore del genere.