Juventus Porto, UCL: troppi rischi nella porta bianconera

Juventus Porto, troppi rischi nella porta bianconera, tanti errori individuali. La squadra sta subendo la manovra offensiva del Porto

Juventus Porto, Champions League: i bianconeri dopo dieci minuti sono già in difficoltà e soffrono il contropiede dei ragazzi di Conceicao. Un giro palla lento, errori individuali e nelle impostazioni. C’è bisogno di più concentrazione e meno paura. I bianconeri sono già stati messi in difficoltà con una traversa presa dai portoghesi, non bisogna concedersi quelle leggerezze soprattutto in fase difensiva. Qualora infatti la Juventus prendesse un gol sarà molto più difficile ribaltare la partita dell’andata, ricordiamolo, persa per 2-1. Un errore d’impostazione di Bonucci stava complicando i piani di Pirlo ma per fortuna il Porto non è riuscito ad andare in rete, ora i ragazzi dovranno essere concentrati e giocare la palla più velocemente evitando imperfezioni e leggerezza in fase difensiva

