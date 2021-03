Calciomercato Juventus, il Manchester United sarebbe molto interessato a De Ligt. Super offerta per il difensore bianconero.

Calciomercato Juventus, già ai tempi dell’Ajax i Red Devils avevano messo gli occhi sul centrale olandese, un profilo che piaceva molto ma che alla fine tramite l’agente Mino Raiola scelse i bianconeri diventando uno dei punti fermi della società e ora della squadra di Pirlo. Ma stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, i Red Devils sono pronti a rinnovare il loro interesse per il 21enne a fine stagione.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: assalto al difensore bianconero

Direttamente dall’editoriale del Sun si legge che gli inglesi questa estate avanzeranno una nuova offerta per convincere il difensore bianconero a cambiare già casa dopo due stagioni. I Red Devils sarebbero dunque pronti ad offrire una cifra importante per assicurare un nuovo partner a Maguire. De Ligt potrebbe dunque diventare il caso dell’estate con una clausola rescissoria di 180 milioni. Nonostante la crisi finanziaria che costringerà i bianconeri a qualche sacrificio illustre, la società non vuole certo perdere un pezzo così pregiato del reparto difensivo.